Теперь дело за РФ. Трамп заявил, что его люди едут в Россию говорить о прекращении огня
Делегация от президента США Дональда Трампа едет в Россию. Они будут говорить о 30-дневном прекращении огня с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, BBC News и заявление вице-президента США Джей Ди Венса.
Американский президент сообщил, что уже получил "позитивные сообщения" о возможности прекращения огня между Украиной и Россией.
"Но положительный сигнал ничего не значит... Это очень серьезная ситуация", - отметил Трамп.
Президент США отметил, что есть люди, которые просто сейчас едут в Российскую Федерацию, и отметил, что теперь "все зависит от России".
"У нас есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас. Надеюсь, мы сможем добиться от России прекращения огня. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет 80% пути к тому, чтобы эта ужасная кровавая баня закончилась", - заявил Трамп.
Между тем Ди Вэнс подчеркнул, что, по его мнению, США находятся в очень хорошей позиции, после того, как Украина согласились на прекращение огня.
"Теперь мы посмотрим, сможем ли мы заставить россиян также согласиться на прекращение огня", - подчеркнул он.
Перемирие между Украиной и Россией
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможные первые шаги для достижения мира. Он предложил ввести режим прекращения огня в воздухе и на воде.
Во вторник, 11 марта, на встрече в Саудовской Аравии американская сторона предложила ввести режим тишины по всей территории. Украина согласилась на такое предложение.
Сейчас ожидается ответ России относительно прекращения огня. Ранее госсекретарь США говорил, что США будут контактировать с РФ относительно режима тишины уже сегодня, 12 марта.
Зеленский ранее сегодня объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.
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