У Зеленського пояснили плани України та США у разі відмови Росії від перемир'я

Україна та США координуватимуть свої дії у разі відмови Росії від перемир'я. Обидві країни готові змінювати стратегію та тактику, залежно від розвитку ситуації.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Укрінформ заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Жовква зауважив, що відмова Росії від перемир'я не означатиме провал переговорів, і тепер все залежить від готовності РФ до миру.

"Якщо Росія відмовиться - а це може статися - значить вона покаже усьому світу й американській стороні, й українській стороні справжню свою сутність", - наголосив він.

Водночас, за словами заступника керівника ОП, у випадку відмови Росії від перемир'я Україна і США змінюватимуть свою стратегію.

"Ми будемо координувати позиції з американською стороною. Зараз дуже важливо, що США миттєво зняли паузу на військову допомогу та на обмін розвідувальною інформацією. Усе - це вже крок, який зроблений", - додав він.

Жовква пояснив, що якщо Росія не буде готова до миру, Україна та США продовжать координувати свої позиції, можливо, змінюючи тактику або вживаючи інші заходи.

"На сьогодні вкрай важливо зафіксувати, що українська й американська сторони працюють спільно з вироблення наступної тактики та стратегії. Й у заяві йшлося про те, що найближчим часом будуть формуватися відповідні делегації двома сторонами. Вони будуть говорити й про технічні аспекти можливого перемир'я. На жаль, не можу зараз розкривати деталі. Але якщо воно не відбудеться - то йтиметься про інші аспекти й зміни нашої спільної позиції", - підсумував.заступник керівника ОП.