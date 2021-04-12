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У Зеленського очікують, що Росія подвоїть військову присутність на кордоні України

Автор: РБК-Україна

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що в результаті нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися.

Про це він заявив в ході зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, передає прес-служба Офісу президента.

Також в ході зустрічі сторони обговорили загострення російською стороною ситуації на Донбасі і порушення нею режиму припинення вогню.

Машовець відзначив важливість скоординованих дій на міжнародному рівні щодо недопущення ескалації ситуації і залучення Росії до відповідальності за її військові дії.

Нагадаємо, США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

Крім того, на тлі російських агресивних дій у межі глава МЗС України завтра вирушить до Брюсселя, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО. В цей час в Брюсселі буде знаходитися і глава Держдепу США.

Додамо, що напередодні візиту в Брюссель глава Держдепу США обговорив з генсеком НАТО ситуацію біля українського кордону. Керівники відомств вважають, що Росія повинна припинити стягування військ.

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Новини України Російська Федераціявойска РФграница с УкраинойАндрій ЄрмакОфіс президента
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