Держсекретар США обговорив з генсеком НАТО дії Росії біля кордону України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дії Росії поблизу кордону України . Розмова відбулася напередодні поїздки Блінкена в Брюссель.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США .

Як розповіли в Держдепі, Блінкен та Столтенберг наголосили на негайній необхідності припинення Росією "агресивного військового накопичення" вздовж кордонів України та в окупованому Криму.

Також вони обговорили перспективи мирного врегулювання в Афганістані, а також плани щодо майбутнього саміту НАТО.

Українська розвідка прогнозує, що Росія завершить перекидати свої війська до українського кордону наприкінці квітня. Напередодні в розвідці попереджали, що Росія готова до повномасштабного загострення ситуації на Донбасі та може спробувати просунутися вглиб території України.