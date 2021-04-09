Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня

Сполучені Штати поінформували Туреччину, що два два військових кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені у Чорному морі до 4 травня. Таку заяву зроблено на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною.

У МЗС Туреччини заявили, що їх поінформували про американські кораблі ще 15 днів тому.

"15 днів тому по дипломатичних каналах нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - стверджує турецька сторона.

Угода Монтре 1936 року дає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли, обмежує доступ військово-морських кораблів і регулює іноземні вантажні судна.