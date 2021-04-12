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Норвегія закликала Росію припинити нарощування військ на українських кордонах

Новость на русском → Осло, Понеділок 12 квітня 2021 20:02
Норвегія закликала Росію припинити нарощування військ на українських кордонах Фото: Україні Еріксен Сорейде (flickr.com/hoyre)
Автор: РБК-Україна

Уряд Норвегії висловило занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі. При цьому влада закликала Росію припинити нарощування сил на кордонах з Україною.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Норвегія серйозно стурбована стрімким погіршенням ситуації в Україні і навколо України. Норвегія закликає Росію знизити напругу, негайно змінивши пересування сил і скориставшись своїм впливом на збройні формування, які вона підтримує, для додержання режиму тиші на сході України", - заявила міністр закордонних справ Україні Еріксен Сорейде.

У відомстві відзначають, що в останні тижні Москва збільшує напругу, здійснюючи масштабні пересування військ, що супроводжується різким зростанням кількості порушень режиму "тиші" з боку бойовиків на Донбасі, яких Росія підтримує зброєю, обладнанням та персоналом.

МЗС підкреслює, що російська окупація Криму і його мілітаризація, включаючи останні пересування військ, є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України згідно з міжнародним правом.

В заяві наголошують, що масштабне пересування російських військ поруч з української кордоном є свідомим загостренням напруги, що суперечить зобов'язанням Росії як країни-учасниці ОБСЄ.

Відомство також зазначає, що Росія не захотіла взяти участь у зустрічі в рамках Віденського документа ОБСЄ, яка відбулася 10 квітня.

"На жаль, в прогрес, досягнутий шляхом посилення режиму тиші на сході України, починаючи з 27 липня 2020 року, почався відкат у зв'язку з останніми діями РФ і збройних формувань, які вона підтримує. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і з доброю волею шукати мирний спосіб врегулювання, починаючи з відновлення режиму тиші", - зазначила глава МЗС Норвегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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