США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Міністерстві оборони США.

За словами джерела, Військово-морські сили США і так регулярно направляє туди свій флот, однак такий крок зараз буде означати особливе послання для Росії.

Представник Міністерства оборони також повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародне повітряний простір над Чорним морем для спостереження за діяльністю Військово-морським флотом Росії і будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.

Хоча США не розглядають скупчення російських військ як спробу наступу, чиновник заявив виданню, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти".

За поточними оцінками Міноборони США, Російська Федерація підготовку і навчання.

За словами чиновника, проведення навчань та розвідки не вказує на військові накази для подальших дій, але зазначив, що вони добре обізнані про те, що це може змінитися в будь-який момент.