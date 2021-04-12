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Генсек НАТО завтра прийме в Брюсселі главу МЗС України

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 13:47
Генсек НАТО завтра прийме в Брюсселі главу МЗС України Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягання російських військ до українського кордону.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Завтра у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.

"Глава МЗС України і НАТО обговорять загострення Російською Федерацією ситуації безпеки вздовж російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що засідання комісії скликано в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Ця стаття передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій України з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

"Останній раз ця стаття активувалася в 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі в Чорному морі поблизу Керченської протоки", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 1 квітня посли НАТО вже проводили зустріч на тлі стягування Росією військ на кордон з Україною. Тоді в Альянсі висловили занепокоєння.

Зазначимо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

За даними Білого дому, Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року.

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