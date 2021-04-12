ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського очікують, що Росія подвоїть військову присутність на кордоні України

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 20:40
У Зеленського очікують, що Росія подвоїть військову присутність на кордоні України Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що в результаті нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися.

Про це він заявив в ході зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, передає прес-служба Офісу президента.

Також в ході зустрічі сторони обговорили загострення російською стороною ситуації на Донбасі і порушення нею режиму припинення вогню.

Машовець відзначив важливість скоординованих дій на міжнародному рівні щодо недопущення ескалації ситуації і залучення Росії до відповідальності за її військові дії.

Нагадаємо, США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

Крім того, на тлі російських агресивних дій у межі глава МЗС України завтра вирушить до Брюсселя, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО. В цей час в Брюсселі буде знаходитися і глава Держдепу США.

Додамо, що напередодні візиту в Брюссель глава Держдепу США обговорив з генсеком НАТО ситуацію біля українського кордону. Керівники відомств вважають, що Росія повинна припинити стягування військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація войска РФ граница с Украиной Андрій Єрмак Офіс президента
NEWS
Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac
Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні