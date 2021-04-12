У Зеленского ожидают, что Россия удвоит военное присутствие у границы Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что в результате наращивания российских войск у границы Украины , численность военных РФ вскоре должна удвоиться.

Об этом он заявил в ходе встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, передает пресс-служба Офиса президента .

Машовец отметил важность скоординированных действий на международном уровне по недопущению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

Также в ходе встречи стороны обсудили обострение российской стороной ситуации на Донбассе и нарушения ею режима прекращения огня.

Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Кроме того, на фоне российских агрессивных действий у границы глава МИД Украины завтра отправится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО. В это время в Брюсселе будет находиться и глава Госдепа США.

Добавим, что накануне визита в Брюссель глава Госдепа США обсудил с генсеком НАТО ситуацию возле украинской границы. Руководители ведомств считают, что Россия должна прекратить стягивание войск.