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У Зеленського відреагували на "референдуми" в ОРДЛО: є погані новини для пропагандистів

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Понеділок 19 вересня 2022 20:13
У Зеленського відреагували на "референдуми" в ОРДЛО: є погані новини для пропагандистів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як фікцією. Вони не вплинуть на політику України та міжнародної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Ru-пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - написав він.

Нагадаємо, бойовики з "ДНР" та "ЛНР" просять про негайне проведення "референдумів" щодо входження до Росії.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про рішення російської влади відкласти на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до Росії" захоплених територій через успішний контнаступ ЗСУ.

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