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Окупанти в ОРЛО просять "владу" провести "референдум" про приєднання до Росії

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Луганськ, Понеділок 19 вересня 2022 18:03
Окупанти в ОРЛО просять "владу" провести "референдум" про приєднання до Росії Фото: окупанти в ОРЛО просять "владу" провести "референдум" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти у так званій "ЛНР" просять "владу" провести псевдореферендум по приєднанню до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званої "Громадської палати ЛНР".

Зокрема, звана "палата" звернулася до "голови республіки" Леоніда Пасічника.

В заяві йдеться, що "жителі Донбасу" нібито зробили свій вибір на користь РФ ще у 2014 році і всі ці роки "чекали та вірили, що знову повернуться додому".

Також ініціатори вимоги заявляють, що "Україна намагається залякати населення, влаштовує криваві провокації та робить усе, щоб зупинити входження регіону до РФ". Саме тому, за їх думкою потрібно терміново провести "референдум".

Цікаво, що заяви про "терміновий референдум" почали лунати від терористів ОРЛО якраз на фоні контрнаступу українських військових. Зокрема, сьогодні стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль Білогорівку в Луганській області.

Як повідомлялось, російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до РФ" так званих "ЛДНР", а також окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Це пов’язано з успішним контрнаступом ЗСУ.

Додамо, що у Росії нещодавно запропонували провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада

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Луганськ
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