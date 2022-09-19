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У Зеленского отреагировали на "референдумы" в ОРДЛО: есть плохие новости для пропагандистов

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 20:13
У Зеленского отреагировали на "референдумы" в ОРДЛО: есть плохие новости для пропагандистов Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное, как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня есть для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - ничего не изменяющая фикция, которая не изменит ничего ни для нас, ни для партнеров", - написал он.

Напомним, боевики из "ДНР" и "ЛНР" просят о немедленном проведении "референдумов" по вхождению в Россию.

Отметим, что ранее сообщалось о решении российских властей отложить на неопределенный срок проведение псевдореферендумов относительно "присоединения к России" захваченных территорий из-за успешного контрнаступления ВСУ.

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