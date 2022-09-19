У Зеленского отреагировали на "референдумы" в ОРДЛО: есть плохие новости для пропагандистов

Любые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не что иное, как фикция. Они не повлияют на политику Украины и международного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня есть для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - ничего не изменяющая фикция, которая не изменит ничего ни для нас, ни для партнеров", - написал он.