У Зеленского очертили два следующих шага для урегулирования войны РФ против Украины

Украина обозначила следующие шаги для урегулирования войны с РФ. Речь идет о большом обмене пленными и определении места для следующей встречи с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрей Ермака в Telegram.