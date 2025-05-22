У Зеленського окреслили два наступні кроки для врегулювання війни РФ проти України
Україна окреслила наступні кроки для врегулювання війни з РФ. Йдеться про великий обмін полоненими та визначення місця для наступної зустрічі з росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрій Єрмака в Telegram.
Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Керівник ОП поінформував колег про останні події - переговорів у Стамбулі, зустрічі президента Володимира Зеленського в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн ЄС.
"Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Другим - визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ", - наголосив Єрмак.
За словами керівник ОП, окрема увага була приділена необхідності посилення санкційного тиску на Росію.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори України та РФ. За день до цього президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де чекав на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Але диктатор проігнорував зустріч з Зеленським.
Українську команду у Стамбулі очолював глава Міноборони Рустем Умєров. Путін відправив до Туреччини чиновників низького рівня, чим викликав критику. Російську делегацію очолював помічник диктатора Володимир Мединський.
Після зустрічі Умєров повідомив, що Україна та РФ домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Наразі триває робота над обміном.
Як повідомляли західні ЗМІ, Росія на переговорах висунула неприйняті умови Україні. Джерела РБК-Україна повідомили, що РФ вимагала прийняття Україною нейтрального статусу, фактичну відмову від п'яти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивід українських військ з цих територій, відмову від репарацій та захист прав російськомовних.
Новий Папа Римський Лев XIV готовий запропонувати Ватикан як місце проведення наступних переговорів України та РФ.
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