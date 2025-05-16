Переговоры Украины и России в Стамбуле завершились, - Sky News

Украинские и российские чиновники завершили первые за три года прямые переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Информацию о завершении переговоров между Украиной и Россией подтвердил изданию неназванный источник в Министерстве иностранных дел Турции.

Переговоры Украины и России

Напомним, украинские и российские чиновники сегодня, 16 мая, встретились в Стамбуле. О начале переговоров стало известно около 13:30 - вероятно, переговоры длились около 2 часов.

Пока детали обсуждений неизвестны. При этом западные СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что Россия выдвигала Украине "нереалистичные" требования.

Президент Украины Владимир Зеленский изначально предлагал переговоры на самом высоком уровне - он был готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но глава Кремля не захотел лететь в Стамбул и отправил делегацию, которую воздглавил его помощник Владимир Мединский.

Глава украинского государства подчеркивал, что на таких переговорах Украина хочет добиться прекращения огня с Россией на 30 дней. Это будет первый шаг на пути к миру.

Детальнее о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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