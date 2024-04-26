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У Зеленского об ограничениях для мужчин за границей: дистанционных документов не будет

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Позиция государства по ограничениям для мужчин за границей - четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

Он отметил, что украинцам необходимо дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Однако, как отметил Подоляк, позиция государства остается неизменной, документы будут выдаваться на территории Украины.

"Есть абсолютно четкая позиция государства - дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте", - заявил советник руководителя Офиса президента.

 

Что этому предшествовало

Напомним, на днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.

Также с 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон (он вступит в силу с 18 мая).

В Минобороны Украины отметили, что ТЦК не будут работать за границей. Также в ведомстве считают нереалистичную выдачу повесток за пределами Украины.

Какие ограничения для мужчин за границей в новом законе о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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