Во Львовской области в пункте сбора металлолома произошел взрыв, есть погибшие и раненая
Вчера, 24 апреля, в селе Старый Яр Львовской области прогремел взрыв в пункте приема металлолома. Известно о двух погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы у Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Что произошло
Как установили правоохранители, вчера, 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома.
Взрыв произошел во время взвешивания металла, в результате чего на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница. Женщина, которая вместе с погибшим принесла металлолом - получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.
«На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовской области, а также сотрудники Яворивского районного отдела полиции. Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия, а также причину взрыва", - добавляет полиция.
Открыто производство
Полиция открыла уголовное производство по ст. 264 - небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов.
Санкция грозит 3 годами тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в Киеве недавно погиб мужчина в результате взрыва гранаты. Еще один инцидент с гранатой произошел в ноябре прошлого года в квартире Днепровского района столицы.
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