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Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей

Украина, Среда 24 апреля 2024 20:17
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Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей Фото: мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Согласно изменениям, внесенным в постановление, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ГМС.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - говорится в тексте постановления.

В то же время данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий порядок проведения мобилизации в Украине.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент его подписал, а именно 18 мая. Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.

В связи с принятием нового закона для украинцев в возрасте от 18 до 60, находящихся за рубежом приостановили предоставление консульских услуг.

Министерство иностранных дел ответило на самые актуальные вопросы, связанные с временными ограничениями.

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