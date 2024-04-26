У Зеленського про обмеження для чоловіків за кордоном: дистанційних документів не буде

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями Кабмін заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за межами України.

Також з 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за межами України до періоду, коли запрацює новий закон (він набуде чинності з 18 травня).

У Міноборони України зазначили, що ТЦК не будуть працювати за кордоном. Також у відомстві вважають нереалістичною видачу повісток за межами України.

Які обмеження для чоловіків за кордоном в новому законі про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.