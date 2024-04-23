Какие ограничения для мужчин за границей в новом законе о мобилизации: перечень
Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей
приостановили предоставление консульских услуг. Между тем в законе о мобилизации, который вступит в силу уже в середине мая, говорится, что консульские услуги за рубежом возможны только в случае обновления военно-учетных данных, но исключения все же есть.
О том, какие ограничения и правила будут действовать для украинских мужчин за границей - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: закон о мобилизации №3633-IX опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
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Обновление данных за границей
Согласно новому закону о мобилизации, граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона уточнить свои учетные данные .
И в случае, если такое лицо находится за границей, оно может осуществить это тремя способами на выбор, а именно:
- дистанционно по электронной почте,
- на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК, на котором состоит на военном учете,
- через электронный кабинет (отметим, что регистрация в е-кабинете военнообязанного будет добровольной, но она будет доступна всем).
Кроме того, в законе говорится, что граждане Украины, которые сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, должны будут встать на военный учет в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, что будет определять особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей.
Консульские услуги
В законе четко прописано, что совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины во время военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные военного учета в положенный срок, осуществляется при одновременном их обновлении.
Но есть исключения, эти ограничения не применяются, если речь идет о:
- оформление удостоверения личности на возвращение в Украину,
- совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства,
- совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.
Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Военно-учетный документ при пересечении границы
Также период действия военного положения украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Напомним, как сегодня стало известно, находящиеся за рубежом украинцы не могут получить готовые документы в подразделениях Государственного предприятия "Документ". По техническим причинам была приостановлена их выдача.
Но параллельно в СМИ появилась информация о прекращении предоставления консульских услуг военнообязанным украинским мужчинам за границей. На это уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". По его словам, на данный момент нарабатывается справедливый механизм.
Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Украинцы за границей не могут получить консульские услуги. Почему и что это значит".
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