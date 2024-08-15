У Зеленского назвали цели операции ВСУ в Курской области

В то же время Подоляк отметил, что Украина заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, вытеснении остатков российских войск за линии, которые позволяют наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории.

Также советник главы ОП назвал цель формирования пояса безопасности вокруг границ Украины и уничтожения военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники).

В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия ведут разные войны, имеющие четкие юридические определения.

"Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирных жителей и оккупации ее территории, являющейся безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, являющегося ее безусловным правом", - отметил он.