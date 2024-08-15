В Белгородской области объявили режим ЧС на федеральном уровне

На территории всей Белгородской области (РФ) с сегодняшнего дня, 15 августа, вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и МЧС РФ.