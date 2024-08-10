Из-за "угрозы" из Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим КТО

На территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Национальный антитеррористический комитет ( НАК ) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова .

Брянская область

Российская сторона информирует, что соответствующее решение о режиме КТО в Брянской области было принято начальником местного управления ФСБ генерал-майором С.В. Ворониным.

Правовой режим КТО вводится в Брянской области с 23.00 9 августа. На какой период времени - не уточняется.

В заявлении НОК указывается, что это осуществляется "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз Украины".

Кроме того, говорится о соответствующем уведомлении "взаимодействующих силовых структур" и органов власти этой области РФ.

Курская область

Вместе с тем власти Курской области также заявили о введении режима КТО в регионе. И по аналогичной причине.

"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - говорится в публікации курского губернатора в Telegram в 00:40.

Белгородская область

Также в российской НАК заявили, что режим КТО вводится и в Белгородской области.

В заявлении НАК рассказывается о "беспрецедентной попытке" со стороны Украины "дестабилизировать обстановку в ряде регионов России".

Также комитет говорит, что в соответствующих трех регионах вводятся "дополнительные меры", направленные на усиление антитеррористической защищенности.

Ситуация в приграничных с Украиной областях РФ

Все три региона, где российская сторона ввела режим КТО, граничат с Украиной на северо-востоке. Из Брянской, Курской и Белгородской области росармия регулярно наносит удары по украинской территории, также они выполняют роль логистического хаба для захватчиков.

Между тем в приграничных с Украиной областях российские власти ранее инициировали создание фортификационных укреплений и "линий обороны", пугая местных жителей возможным "нападением" со стороны Украины.

Однако в данных российских областях уже долгое время жалуются на воздушные атаки со стороны Украины, во время которых фиксируются попадания, в частности, по российским военным объектам, складам оружия, аэродромам, НПЗ, базам и т.д. И также время от времени проходят трансграничные рейды.

Так, по неофициальным данным, за последние дни российские власти могли потерять контроль над рядом населенных пунктов и сотней кв. км в Курской области, включая город Суджа.

Более подробно о ситуации в Курской области, где фиксируется "прорыв", и о снятии Россией войск для защиты Курска - в материале РБК-Украина.