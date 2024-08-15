Министр обороны Литвы об операции ВСУ в Курской области: явное унижение Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Прежде всего, это, видимо, попытка приуменьшить ситуацию (властями РФ успехов украинских военных, - ред.), хотя, конечно, с реалистичной точки зрения, это явное унижение Владимира Путина. Так называемые оборонительные линии, очевидно, были даже не так, как они должны были быть спроектированы, не так, как они должны были быть", - заявил министр.

Кащюнас подчеркнул, что так называемые оборонительные линии России оказались гораздо слабее, чем предполагалось.

"Сейчас они заняли столько же территории, сколько смогли взять в ходе прошлогоднего контрнаступления, то есть цифры весьма впечатляющие", - заявил он.

Кащюнас также выразил мнение, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от украинцев и боевых действий. Он подчеркнул, что главной победой данной операции стало укрепление боевого духа, который был крайне необходим.

Министр отметил, что ситуация на фронте становилась все сложнее, что вызывало разговоры о переговорах по российскому сценарию. Однако успешная операция ВСУ может значительно укрепить позиции Украины на возможных переговорах.

"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличит их переговорную силу. Поэтому, если речь идет о каких-то переговорах, украинцы уже будут в более сильной позиции", - резюмировал Кащюнас.

В то же время министр назвал реакцию Запада на операцию ВСУ на территории России победой здравого смысла.

"Прежде всего, хорошо, что, когда Украина начала этот северный маневр, мы не услышали с Запада разговоров о пересечении "красных линий", поскольку существовал риск того, что такие голоса будут подняты. Однако было ясно, что в рамках своей оборонной стратегии Украина может маневрировать и иметь такие возможности. Это хорошая, радостная новость и победа здравого смысла, но есть и другие вещи, которые необходимо сделать", - заявил он.