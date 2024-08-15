ВСУ задействовали британские танки при наступлении в Курской области, - Sky News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечает издание, если эта информация подтвердится, это будет первый случай использования британских танков, которыми управляют украинские солдаты, в боевых действиях на территории России.

Министерство обороны в Лондоне отказалось комментировать подробности операции. ВСУ не дали комментариев.

Однако Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, согласно политике правительства. Источник Sky News сообщил, что среди них были танки Challenger 2, и дал понять, что они использовались во время украинского наступления которое началось 6 августа.

Подробности того, как и когда украинские силы разместили танки Challenger 2 в Курской области, пока не ясны. Также неизвестно и количество танков, которые могли быть задействованы.

Однако мощная 82-я десантно-штурмовая бригада Украины - это подразделение ВСУ, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. Подтверждено участие подразделений бригады в Курской наступательной операции.

Танки Challenger 2

Великобритания согласилась передать Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 года, что побудило Германию и США последовать ее примеру и поставить свои версии.

Один из британских танков был подбит н в ходе боевых действий на территории Украины в сентябре прошлого года - это был первый случай, когда Challenger 2 был выведен из строя в ходе активных боевых действий.

Танк Challenger 2, находящийся на вооружении с 1994 года, весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Наступление на территории врага

Напомним, наступление на территории Курской области началось 6 августа 2024 года. В течение недели ВСУ расширили плацдарм и взяли под контроль Суджу вместе с другими десятками населенных пунктов на общей площади свыше 1 тысячи квадратных километров.

Подробнее о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.