Украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни российских солдат. Рота приняла такое решение после того, как военное руководство покинуло их на произвол судьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта для "Хочу жить" .

Отмечается, что более ста оставленных командирами россиян приняли решение и сдались в плен вчера, 14 августа.

"Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, чтобы самим не быть пленниками", - говорится в сообщении.

Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области (когда произошла стремительная деоккупация региона украинскими войсками - ред.), а ныне отвечает за оборону Курска.