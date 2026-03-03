ua en ru
"Это вызывает беспокойство": в ЕС признали угрозу поставке ракет Patriot Украине

Вторник 03 марта 2026 23:05
"Это вызывает беспокойство": в ЕС признали угрозу поставке ракет Patriot Украине Фото: США ежегодно производят около 700 ракет для Patriot (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европа ищет варианты, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине ракет к системам противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил в интервью "Радио Свобода".

Читайте также: Риск для Patriot и вступления в ЕС: как война в Иране уже сказывается на Украине

По его словам, события вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем ПВО и привести к задержкам поставок для Украины.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", - сказал Кубилюс.

"Ракетный тур" по странам Европы

Он отметил, что объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц ежегодно.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", - подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс также анонсировал так называемый "ракетный тур" уже на этой неделе, в рамках которого посетит европейских производителей для ускорения поставок ракет Украине.

При этом он отметил, что Евросоюз не производит ракеты к системам Patriot, что затрудняет оперативное решение проблемы.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Военные двух стран нанесли серии ударов по иранской территории.

В воскресенье, 1 марта, президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.

Отметим, верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи ликвидировали в течение первых 24 часов совместной американо-израильской операции.

