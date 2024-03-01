У Зеленского о мобилизации: людям нужно объяснить, что варианта, кроме защиты, нет

Как отметил Подоляк, мобилизация и сейчас идет в Украине, а новый закон должен усовершенствовать ее, в частности, по бронированию, демобилизации, ротации и т.д.

По его мнению, население ни одной страны, которая находится в состоянии войны, не будет относиться к мобилизации с симпатией.

Советник главы Офиса президента добавил, что гражданам нужно объяснять, что варианта кроме защиты страны нет.

"Мобилизация продолжается, мобилизация будет проходить. Государство будет искать финансовые стимулы, материалы стимулы и морально работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты, не существует", - сказал Подоляк.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.