Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Несправедливо обходить тех, кому нужен отдых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу Channel 4 News.

"Вопрос мобилизация - это прежде всего понимание, что это такое для разных верст общества. Это вопрос справедливости, потому что есть люди, которые с первого дня на войне и то, что они не жалуются, это не значит, что нет возможности людям их заменить, им отдохнуть", - сказал президент.

Он добавил, что военные заслуживают того, чтобы их заменили на фронте. Если не хватает людей, то, по мнению Зеленского, нужно дать военным инструмент, чтобы это сделать. Речь идет о мобилизации и подготовке новобранцев.

"Поэтому закон о мобилизации нужен умный и справедливый. То есть для военных - это нужно. Нельзя сказать, что им хватит армии. Это нечестно и несправедливо... Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда она уходит, на сколько, насколько ее подготовят", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также прокомментировал сообщение СМИ о якобы усталости от войны.

"Когда мы говорим усталость, мы должны разделять вот какие вещи. Усталость от войны мы не можем себе позволить. В противном случае произойдет так, что кто-то защищает государство. Я говорю не только о фронте, это и работающие люди, имеющие бизнес, которые платят налоги. Можно устать под ракетами это делать, но люди продолжают... Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем", - сказал президент.

Он отметил, что важно не только защищать государство на фронте, добавив, что медики, учителя, энергетики также важны для обороны.

"Можно позволить себе устать вечером, но утром придется защищать государство, бороться за него, если хотим его сохранить", - подчеркнул Зеленский.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но потом стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Совета Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.