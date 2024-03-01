У Зеленського про мобілізацію: людям треба пояснити, що варіанта, крім захисту, немає

Як зазначив Подоляк, мобілізація і зараз йде в Україні, а новий закон повинен удосконалити її, зокрема, щодо бронювання, демобілізації, ротації тощо.

На його думку, населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією.

Радник голови Офісу президента додав, що громадянам потрібно пояснювати, що варіанту, крім захисту країни, немає.

"Мобілізація продовжується, мобілізація буде проходити. Держава буде шукати фінансові стимули, матеріалі стимули і морально працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту, не існує", - сказав Подоляк.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.