На Зеленского готовили покушение в Польше: когда начнется суд

В Польше состоится первое слушание по делу Павела К., обвиняемого в сборе информации об аэропорте Ряшив-Ясенка, которая могла помочь российским спецслужбам в планировании покушения на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet.

Дело рассмотрит Окружной суд города Замосць Люблинского воеводства. Первое слушание запланировано на 25 ноября.

По словам спикера суда Павела Тобалы, сначала состоится техническое заседание для согласования хода процесса и процедур.

Издание напоминает, что Павел К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши 17 апреля 2024 года. Во время обыска у него изъяли незаконно хранимые боеприпасы, после чего мужчину взяли под арест.

Следствие установило, что обвиняемый действовал в пользу российской военной разведки и поддерживал контакты с гражданами РФ, участвовавшими в войне против Украины.

Его задачей было собирать и передавать информацию о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, которая могла быть использована для подготовки покушения на жизнь Зеленского.

Обвинительный акт от Офиса генпрокурора Украины сначала поступил в Окружной суд в Варшаве 20 мая, но 5 июня суд передал дело в Замость из-за невозможности точно определить место совершения преступления.