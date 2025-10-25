На Зеленського готували замах у Польщі: коли почнеться суд
У Польщі відбудеться перше слухання у справі Павела К., обвинуваченого у зборі інформації про аеропорт Ряшів-Ясенка, яка могла допомогти російським спецслужбам у плануванні замаху на президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Onet.
Справу розгляне Окружний суд міста Замосць Люблінського воєводства. Перше слухання заплановано на 25 листопада.
За словами спікера суду Павела Тобали, спочатку відбудеться технічне засідання для узгодження ходу процесу і процедур.
Видання нагадує, що Павла К. затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі 17 квітня 2024 року. Під час обшуку в нього вилучили незаконно збережені боєприпаси, після чого чоловіка взяли під арешт.
Слідство встановило, що обвинувачений діяв на користь російської військової розвідки і підтримував контакти з громадянами РФ, які брали участь у війні проти України.
Його завданням було збирати і передавати інформацію про систему безпеки аеропорту Жешув-Ясенка, яка могла бути використана для підготовки замаху на життя Зеленського.
Обвинувальний акт від Офісу генпрокурора України спочатку надійшов до Окружного суду у Варшаві 20 травня, але 5 червня суд передав справу до Замостя через неможливість точно визначити місце скоєння злочину.
Детально про замах на Зеленського
У червні 2025 року голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про те, що на Володимира Зеленського готували замах у Польщі.
За це взявся поляк, військовий пенсіонер, якого спецслужби Кремля завербували десятки років тому. Чоловік "свято вірив" в ідею СРСР, тому Москва його й активізувала у своїх цілях.
Як повідомив Малюк, метою пенсіонера було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту "Жешув". Для цього розглядалося кілька варіантів: за допомогою FPV-дрона або снайперського комплексу.
Однак спробу замаху на Зеленського зірвали співробітники СБУ разом із польськими правоохоронцями.
Ще один замах на президента
Голова СБУ Василь Малюк повідомляв тоді про ще одну спробу замаху на Зеленського, якій запобігли 2024 року.
Замах готували співробітники держохорони, які працюють на 5 службу ФСБ. Вони також хотіли усунути главу української розвідки Кирила Буданова.
Нагадаємо, 2021 року чоловіка на Прикарпатті засудили на три роки за те, що він погрожував підірвати резиденцію "Синьогора", куди Зеленський планував поїхати на Новий рік.