Готував "замах" на Зеленського: чоловіку на Прикарпатті дали три роки в'язниці

Івано-Франківський міський суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який заявляв про підготовку замаху на президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він заявив про нібито мінування резиденції "Синьогора", куди президент їхав на Новий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Реєстр судових рішень .

Повідомляється, що мова йде про інцидент в грудні 2020 року. Обвинувачений зробив розсилку на електронні пошти СБУ та інших відомств, в якій заявив про підготовку замаху на Зеленського в Карпатах. У листі була фраза "Я готую замах на президента України в Гуті".

Надалі правоохоронці оглянули резиденцію "Синьогора", куди повинен був приїхати Зеленський, але не знайшли вибухових пристроїв і вибухових речовин.

Підсудний визнав провину і пояснив, що намагався перевірити готовність правоохоронних органів для забезпечення захисту Зеленського, вважав за необхідне залучити ще більше осіб для його охорони.

У підсумку суд засудив його до трьох років позбавлення волі. Але оскільки він не відбув частину покарання після попереднього схожого інциденту, йому додали ще один місяць.