Зеленскому предложили произнести речь в польском Сейме

Суббота 20 декабря 2025 05:00
UA EN RU
Зеленскому предложили произнести речь в польском Сейме Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Президента Владимира Зеленского пригласили выступить с речью в польском парламенте. Такое предложение глава государства получил от маршалка Сейма страны Влодзимежа Чажастого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Чажастого польским СМИ.

"Я пригласил господина президента Зеленского выступить в Сейме. Приглашение было принято, мы определим дату - сегодня, как вы знаете, очень много визитов. Но мы видим такую потребность", - сказал глава польского парламента.

По его словам, Зеленский "очень обрадовался" такому предложению. Чажастый отметил, что взамен также получил приглашение на выступление в Верховной Раде Украины.

"Скажу нескромно - я также получил приглашение как представитель польского парламента. В феврале, на очередную печальную годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, выступить в украинском парламенте", - сказал чиновник.

Он также добавил, что вместе с Зеленским "обсудили вопросы, связанные с парламентской ассамблеей Польша-Украина".

Зеленский в Польше

Напомним, накануне глава государства прибыл в Польшу с визитом. Зеленский впервые встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Главными темами обсуждения были безопасность, экономика и история.

Встречу инициировала польская сторона. После победы Навроцкого на выборах Зеленский поддерживал контакт по телефону, однако личная встреча состоялась только сейчас, хотя президент неоднократно пересекал Польшу во время зарубежных визитов.

Переговоры имеют важное значение для развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества между Киевом и Варшавой.

Следует отметить, хотя Кароль Навроцкий отличился более жесткой позицией к Украине в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, все же поддержка Варшавой осуществляется, в частности в вопросе противодействия РФ.

Например, в отношении того же "мирного плана США", который Вашингтон предложил сначала и который очевидно был пророссийским. Президент Польши еще тогда раскритиковал американский "мирный план" и заявил, что нельзя поощрять агрессора.

Осуществляется между Польшей и Украиной и сотрудничество в военном секторе. Как мы писали, Варшава может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидронные системы.

Владимир Зеленский Польша
