Зеленскому предложили произнести речь в польском Сейме

Президента Владимира Зеленского пригласили выступить с речью в польском парламенте. Такое предложение глава государства получил от маршалка Сейма страны Влодзимежа Чажастого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Чажастого польским СМИ.

"Я пригласил господина президента Зеленского выступить в Сейме. Приглашение было принято, мы определим дату - сегодня, как вы знаете, очень много визитов. Но мы видим такую потребность", - сказал глава польского парламента.

По его словам, Зеленский "очень обрадовался" такому предложению. Чажастый отметил, что взамен также получил приглашение на выступление в Верховной Раде Украины.

"Скажу нескромно - я также получил приглашение как представитель польского парламента. В феврале, на очередную печальную годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, выступить в украинском парламенте", - сказал чиновник.

Он также добавил, что вместе с Зеленским "обсудили вопросы, связанные с парламентской ассамблеей Польша-Украина".