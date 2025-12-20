Зеленськогму запропонували виголосити промову у польському Сеймі

Президента Володимира Зеленського запросили виступити з промовою у польському парламенті. Таку пропозицію глава держави отримав від маршалка Сейму країни Влодзімєжа Чажастого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чажастого польським ЗМІ.

"Я запросив пана президента Зеленського виступити в Сеймі. Запрошення було прийняте, ми визначимо дату - сьогодні, як ви знаєте, дуже багато візитів. Але ми бачимо таку потребу", - сказав очільник польського парламенту..

За його словами, Зеленський "дуже зрадів" такій пропозиції. Чажастий зазначив, що навзаєм також отримав запрошення на виступ у Верховній Раді України.

"Скажу нескромно - я також отримав запрошення як представник польського парламенту. У лютому, на чергову сумну річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, виступити в українському парламенті", - сказав чиновник.

Він також додав, що разом із Зеленським "обговорили питання, пов’язані з парламентською асамблеєю Польща–Україна".