Зеленский уволил Ермака с должности главы ОП

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского, который был опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №868/2025.

28 ноября стало известно, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло после обысков НАБУ и САП у него дома.

 

Обыски у Ермака

28 ноября появилась информация, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Первые сообщения об этом распространили СМИ и Telegram-каналы народных депутатов Ярослава Железняка ("Голос") и Алексея Гончаренко ("ЕС").

Позже Ермак сообщил, что обыски проходят у него дома. Он отметил, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

По информации источников РБК-Украина и Financial Times, эти действия могут касаться расследования под кодовым названием "Мидас" - большого дела о коррупции в украинской энергетике. В нем фигурируют совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич и несколько бывших высокопоставленных чиновников.

В медиа и среди политиков распространяются предположения о "пленках Миндича", где якобы звучат указания от персонажа с псевдонимом "Али-Баба", координирующего атаки на САП и НАБУ. Некоторые считают, что речь идет о Ермаке. Директор НАБУ Семен Кривонос воздержался от подтверждения или опровержения этих предположений.

Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.

