Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

Обшуки у Єрмака

28 листопада з’явилася інформація, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Перші повідомлення про це поширили ЗМІ та Telegram-канали народних депутатів Ярослава Железняка ("Голос") і Олексія Гончаренка ("ЄС").

Пізніше Єрмак повідомив, що обшуки проходять у нього вдома. Він зазначив, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За інформацією джерел РБК-Україна та Financial Times, ці дії можуть стосуватися розслідування під кодовою назвою "Мідас" - великої справи про корупцію в українській енергетиці. У ній фігурують співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч та кілька колишніх високопосадовців.

У медіа й серед політиків ширяться припущення про "плівки Міндіча", де нібито звучать вказівки від персонажа з псевдонімом "Алі-Баба", що координує атаки на САП і НАБУ. Деякі вважають, що йдеться про Єрмака. Директор НАБУ Семен Кривонос утримався від підтвердження чи спростування цих припущень.

Детальніше про обшуки, скандал та подробиці - в матеріалі РБК-Україна.