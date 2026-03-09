Приоритеты изменились: Трамп разрешит покупать нефть РФ несмотря на войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Причины и варианты снятия ограничений

По данным источников, знакомых с планированием, Белый дом стремится увеличить мировые запасы нефти на фоне масштабных сбоев в поставках из региона Персидского залива. Ожидается, что официальное объявление о новых мерах может появиться уже в понедельник.

Дискуссии включают как широкое ослабление санкций, так и более целенаправленные варианты. В частности, рассматривается разрешение определенным странам, таким как Индия, покупать российскую нефть без риска американских штрафов или внедрения специальных тарифов. На прошлой неделе США уже позволили Индии временно закупить российское сырье, которое находилось в танкерах в море.

Риски для Украины и позиция Белого дома

Смягчение санкций может осложнить усилия США по ограничению доходов России, которые она использует для финансирования войны в Украине. Однако в администрации Трампа отмечают приоритетность стабильности энергетических рынков.

"Президент Трамп и его энергетическая команда имели четкий план поддержки стабильности рынков еще до начала операции против Ирана Epic Fury, и они будут продолжать рассматривать все надежные варианты", - заявила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.