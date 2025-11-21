ua en ru
Свириденко анонсировала сокращение отключений света в ближайшие дни

Украина, Пятница 21 ноября 2025 18:54
Свириденко анонсировала сокращение отключений света в ближайшие дни Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений. Соответствующие решения приняли на заседании Кабинета министров Украины 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, она вместе с вице-премьером Алексеем Кулебой, и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Виктором Микитой и главой "Укрэнерго" Виталием Зайченко провела совещание с руководителями областных военных администраций.

Главной темой была стабилизация энергоснабжения для общин в регионах. Среди прочего заслушивались доклады о ситуации с обеспечением людей и критической инфраструктуры светом и теплом.

"Обсудили пути сокращения продолжительности отключений, поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - написала Свириденко.

Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Отметим, отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. По данным министерства энергетики, в результате атак врага повреждены все украинские ТЭС и ГЭС, а атомные электростанции снизили мощность.

Добавим, что в Украине 22 ноября продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно в течение всех суток и во всех областях.

