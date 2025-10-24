ua en ru
Зеленский обратился с конкретными просьбами к Мерцу о предоставлении оружия, - Politico

Германия, Пятница 24 октября 2025 18:05
Зеленский обратился с конкретными просьбами к Мерцу о предоставлении оружия, - Politico Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия прислала больше оружия для Украины. Он обратился к канцлеру Германии с конкретными просьбами относительно поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, Мерц и Зеленский провели встречу, обсудив ситуацию в Вашингтоне и планы США относительно войны в Украине. При этом Зеленский обратился к Мерцу с "конкретными просьбами" о помощи Украине в ее "оборонных возможностях".

Мерц после саммита сделал заявление о том, что Берлин рассматривает предложение по усилению защиты Украины. В частности, относительно того, как именно немецкие технологии могут помочь защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

Подробностей относительно того, что именно Зеленский пригласил у Мерца, пока неизвестно. Ни Зеленский, ни канцлер Германии не вдавались в подробности во время официальных заявлений.

Германия помогает Украине

Отметим, что 24 октября Германия уже выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро. Он будет направлен на восстановление поврежденной российскими терактами энергетики.

Также добавим, что 24 октября в Украину с многодневным визитом прибыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе. Она проведет ряд встреч, которые должны усилить энергетическую независимость Украины.

Кроме того, еще в августе этого года стало известно, что следующие несколько лет Германия будет ежегодно предоставлять Украине по 9 миллиардов евро на военную помощь и другие нужды Киева.

