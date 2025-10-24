Зеленський звернувся з конкретними проханнями до Мерца щодо надання зброї, - Politico

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина надіслала більше зброї для України. Він звернувся до канцлера Німеччини з конкретними проханнями щодо постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, Мерц та Зеленський провели зустріч, обговоривши ситуацію у Вашингтоні та плани США щодо війни в Україні. При цьому Зеленський звернувся до Мерца із "конкретними проханнями" щодо допомоги Україні у її "оборонних можливостях".

Мерц після саміту зробив заяву про те, що Берлін розглядає пропозицію щодо посилення захисту України. Зокрема, щодо того, як саме німецькі технології можуть допомогти захистити енергетичну та водну інфраструктуру України.

Подробиць щодо того, що саме Зеленський запросив у Мерца, поки що невідомо. Ані Зеленський, ані канцлер Німеччини не вдавалися у подробиці під час офіційних заяв.