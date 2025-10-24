ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Германия выделила Украине новый пакет помощи для восстановления энергетики

Пятница 24 октября 2025 14:34
Германия выделила Украине новый пакет помощи для восстановления энергетики Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр энергетики Германии Катерина Райхе (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Константин Широкун

Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро, который будет направлен на восстановление поврежденной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Германия усиливает устойчивость нашей критической инфраструктуры и вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции", - заявила Свириденко.

Она также отметила, что на встрече с министром энергетики Германии Катериной Райхе обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости.

"Договорились создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество. В декабре в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между нашими компаниями", - добавила премьер-министр.

Она также сообщила, что Украина предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов - по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария.

"Сегодня макрофинансовая поддержка особенно важна, и наши немецкие партнеры поддерживают любой путь, который позволит использовать эти активы для помощи Украине и как можно быстрее завершить войну", - подчеркнула Свириденко.

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль заявил, что Германия примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом.

Также Клингбейль отмечал, что у российского диктатора Владимира Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. По его словам, "Украина может и дальше полагаться на Германию".

Кроме того, сообщалось, что в течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро.

