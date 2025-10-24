Германия выделила Украине новый пакет помощи для восстановления энергетики

Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро, который будет направлен на восстановление поврежденной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Германия усиливает устойчивость нашей критической инфраструктуры и вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции", - заявила Свириденко.

Она также отметила, что на встрече с министром энергетики Германии Катериной Райхе обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости.

"Договорились создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество. В декабре в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между нашими компаниями", - добавила премьер-министр.

Она также сообщила, что Украина предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов - по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария.

"Сегодня макрофинансовая поддержка особенно важна, и наши немецкие партнеры поддерживают любой путь, который позволит использовать эти активы для помощи Украине и как можно быстрее завершить войну", - подчеркнула Свириденко.