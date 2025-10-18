Зеленский встретился с Трампом, а дроны ССО поразили нефтебазы в Крыму: новости за 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Тем временем дроны Сил специальных операций поразили сразу две нефтебазы россиян во временно оккупированном Крыму.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 17 октября, - в материале РБК-Украина .

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Главное:

Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений перед закрытым раундом переговоров.

Одна из тем - потенциальная поставка ракет Tomahawk. Трамп не исключает, но хочет достичь завершения войны без них.

Зеленский готов на большую сделку с ракетами, в рамках которой США получат "тысячи дронов".

У лидеров пока разное мнение относительно Путина. Трамп верит, что тот якобы хочет завершения войны, Зеленский отрицает, но готов встречаться.

Саммит с Путиным в Будапеште, скорее всего, будет двусторонним.

Подробнее о встрече Зеленского и Трампа - в материале РБК-Украина.

Дроны ССО поразили две нефтебазы во временно оккупированном Крыму

Беспилотники Сил специальных операций в ночь с 16 на 17 октября поразили сразу две нефтебазы россиян во временно оккупированном Крыму.

В результате атаки дронов поражена нефтебаза в населенном пункте Гвардейское.

Также поражено так называемое "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское" в населенном пункте Карьерное в Сакском районе.

Комитет Рады рекомендовал принять бюджет-2026 в первом чтении, но с рядом правок

Бюджетный комитет рекомендовал рассмотреть госбюджет на 2026 год в первом чтении. Голосование может состояться на следующей неделе - 21-22 октября.

В то же время комитет подготовил ряд правок. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Венгрия не будет арестовывать Путина в Будапеште, - Сийярто

Венгрия вслед за Монголией и Таджикистаном отказалась арестовывать российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал понять, что Путину не стоит пугаться перспективы ареста по ордеру МУС в Венгрии, когда российский диктатор приедет в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, дата и детали встречи Трампа и Путина будут известны позже, когда их обсудят чиновники трех стран. Будапешт, мол, готов "обеспечить надлежащие условия" для переговоров, потому что Венгрия якобы "одна из самых безопасных стран мира".

ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ

Европейский Союз предложил использовать часть потенциального "репарационного кредита" на сумму 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины.

Европейская комиссия планирует использовать активы Центрального банка России, замороженные в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, для финансирования так называемого "репарационного кредита" для Украины на сумму 140 миллиардов евро.

Как отмечается в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось Financial Times, большая часть средств будет направлена на закупку оружия, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и стран ЕС.

Россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом

Россияне ночью 17 октября сбили собственный военный самолет во время работы противовоздушной обороны по дронам.