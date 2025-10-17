ua en ru
Комитет Рады рекомендовал принять бюджет-2026 в первом чтении, но с рядом правок

Киев, Пятница 17 октября 2025 17:27
Комитет Рады рекомендовал принять бюджет-2026 в первом чтении, но с рядом правок Иллюстративное фото: Рада рассмотрит госбюджет-2026 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бюджетный комитет рекомендовал рассмотреть госбюджет на 2026 год в первом чтении. Голосование может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Рады Роксолану Пидласу в Facebook.

По словам Пидласы, госбюджет могут рассмотреть в первом чтении 21-22 октября. В то же время комитет подготовил ряд правок.

Оборонная сфера

Комитет предлагает рассмотреть возможность увеличения расходов на вооружение для ВСУ, а также дополнительное финансирование подразделения "Альфа" СБУ и Службы внешней разведки.

Образование

Рекомендовано разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы, чтобы запланированное повышение на 50% стало ощутимым.

Также комитет предлагает поэтапно повысить оплату труда преподавателей вузов с 1 января 2026 года и направить 500 млн гривен на укрепление материально-технической базы перемещенных университетов из прифронтовых территорий.

Здравоохранение

Предлагаемые правки предусматривают выделение дополнительных средств на закупку лекарств для пациентов с ахондроплазией, аутоиммунными и нейромышечными заболеваниями.

Кроме того, предлагается передать Минздраву управление публичными инвестиционными проектами в сфере медицины и увеличить их финансирование на 500 млн гривен.

Местные бюджеты

Комитет предлагает учитывать численность населения по данным Госстата и количество ВПЛ - по данным Минсоцполитики при расчете горизонтального выравнивания на 2026 год.

Также предлагается урегулировать вопрос разницы в тарифах и рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного) в бюджеты общин.

Социальная сфера

Рекомендовано подготовить законопроект о специальных пенсиях с едиными правилами выхода и индексации, а также увеличить расходы на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.

Поддержка бизнеса

Среди инициатив - выделить не менее 2 млрд гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель, предусмотреть 1 млрд гривен на компенсацию имущественных потерь бизнеса из-за войны, а также увеличить грантовые программы для фермеров, ветеранов и предпринимателей.

Проект госбюджета-2026

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2026 год 15 сентября.

В документе предусмотрены расходы в размере 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд гривен больше, чем в текущем году.

Доходная часть оценивается в 2,83 трлн гривен, что на 18,8% выше показателя 2025 года, а дефицит бюджета ожидается на уровне до 18,4% ВВП.

Согласно прогнозу, экономика Украины в 2026 году вырастет на 2,4%, при этом инфляция составит примерно 9,9%.

Ключевым направлением бюджета остается сфера обороны и безопасности. На нее запланировано выделить 2,8 трлн гривен.

