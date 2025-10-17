Россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом

Россияне ночью сбили собственный военный самолет во время работы противовоздушной обороны по дронам. О катастрофе сейчас собирают всю информацию.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Апострофа".

Он также отметил, что после ночных ударов по временно оккупированному полуострову, начался пожар на еще одной нефтебазе россиян.

"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается. В Крыму сейчас собирают всю информацию", - заявил Плетенчук.

Удары по военным объектам в Крыму

Напомним, что сегодня ночью, 17 октября, в Симферополе и Симферопольском районе прогремели два мощных взрыва. В Гвардейском горит нефтебаза.

По предварительной информации, в Гвардейском пострадала нефтебаза, принадлежащая сети автозаправок ATAN. Она входит в компанию ООО "Кедр", владеющую крупнейшей сетью АЗК в Крыму, а также сетью складов и парком бензовозов.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии. Могло быть попадание в Симферопольскую ТЭС.

Именно из Гвардейского оккупанты запускают "Шахеды" по Украине. Известно, что там также расположены склады с российскими дронами.

Также в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии.Нефтепереливной комплекс горел двое суток подряд.