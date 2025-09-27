Зеленский поддержал ордер на арест Асада и напомнил, с кем тот прячется в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Также он упомянул и других лиц, которые скрываются с ним в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности. С декабря прошлого года он скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой", - заявил Зеленский.

Он назвал показательным то, что самые известные убийцы и преступники мира "скрываются от правосудия в столице безнаказанности".

Также Зеленский подчеркнул, что Россия скрывает как свои собственные преступления, так и преступления других. И единственный путь положить конец безнаказанности - это "давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления".

"Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", - резюмировал президент Украины.