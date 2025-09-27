ua en ru
Зеленский поддержал ордер на арест Асада и напомнил, с кем тот прячется в Москве

Суббота 27 сентября 2025 18:52
Зеленский поддержал ордер на арест Асада и напомнил, с кем тот прячется в Москве Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Также он упомянул и других лиц, которые скрываются с ним в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности. С декабря прошлого года он скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой", - заявил Зеленский.

Он назвал показательным то, что самые известные убийцы и преступники мира "скрываются от правосудия в столице безнаказанности".

Также Зеленский подчеркнул, что Россия скрывает как свои собственные преступления, так и преступления других. И единственный путь положить конец безнаказанности - это "давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления".

"Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", - резюмировал президент Украины.

Ордер на арест Асада и возвращение Сирии на международную арену

Напомним, в субботу 27 сентября Минюст Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада, который после падения своего режима в декабре 2024 года, сбежал в Россию.

В частности, боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и другие оппозиционные силы провели серию наступлений и установили контроль над городами страны, включая столицу Дамаск.

В связи с этим режим Асада пал, а он вместе с семьей бежал в РФ, прихватив много награбленного за годы у власти.

Начиная с января 2025 года временным президентом строит стал лидер оппозиционеров Ахмед аль-Шараа. Он заявил, что восстановит демократические институты страны и организует выборы в течение 5 лет. В частности, выборы в парламент состоятся уже в октябре.

Также мы писали, что в следствие смены власти президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали в отношении страны начиная с 2004 года.

Кроме того, на днях Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

