ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: Украина и Турция планируют строить газовую инфраструктуру

19:37 04.04.2026 Сб
Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обсудили будущие проекты
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где провел встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о сотрудничестве государства и обсудили будущие планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента.

По словам Зеленского, он обсудил с Эрдоганом отношения между двумя странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира", - подчеркнул президент

По результатам встречи стороны договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. В первую очередь речь о тех вещах, которыми Украина может поддержать Турцию, а именно: экспертиза, технологии и опыт. В ближайшие дни команды финализируют детали.

Кроме того, лидеры стран обсудили будущие проекты в газовой сфере

"Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", - уточнил Зеленский.

Резюмируя украинский лидер выразил слова благодарности президенту и народу Турции за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Украина и газ

Напомним, несколько дней назад источники РБК-Украина сообщили, что Украина планирует перенести период активного импорта газа для наполнения хранилищ на вторую половину года. Причиной этого стало резкое подорожание энергоресурсов из-за войны в Иране.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль недавно сообщил, что Украина и Болгария договорились о развитии "Вертикального газового коридора", что позволит существенно расширить объемы природного газа.

Также мы писали, что у власти есть примерно полгода, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. Почему всего столько времени - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Владимир Зеленский
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
