Зеленский: Украина и Турция планируют строить газовую инфраструктуру
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где провел встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о сотрудничестве государства и обсудили будущие планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента.
По словам Зеленского, он обсудил с Эрдоганом отношения между двумя странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.
"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира", - подчеркнул президент
По результатам встречи стороны договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. В первую очередь речь о тех вещах, которыми Украина может поддержать Турцию, а именно: экспертиза, технологии и опыт. В ближайшие дни команды финализируют детали.
Кроме того, лидеры стран обсудили будущие проекты в газовой сфере
"Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений", - уточнил Зеленский.
Резюмируя украинский лидер выразил слова благодарности президенту и народу Турции за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Украина и газ
Напомним, несколько дней назад источники РБК-Украина сообщили, что Украина планирует перенести период активного импорта газа для наполнения хранилищ на вторую половину года. Причиной этого стало резкое подорожание энергоресурсов из-за войны в Иране.
Также министр энергетики Денис Шмыгаль недавно сообщил, что Украина и Болгария договорились о развитии "Вертикального газового коридора", что позволит существенно расширить объемы природного газа.
Также мы писали, что у власти есть примерно полгода, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. Почему всего столько времени - читайте в материале РБК-Украина.