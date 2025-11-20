Зеленский уже встретился с посланниками Трампа из Пентагона, - источник

Слухи о "мирном плане" США

Напомним, вчера ряд западных СМИ со ссылкой на собственные источники написали о том, что чиновники США и России разработали "план завершения войны" в Украине.

По неофициальной информации, в его создании участвовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Такой план якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Украины требуют, чтобы она отказалась от Донбасса, половины численности своей армии и не только.

Reuters писало, что американский "мирный план" в Киеве должна представить делегация США, которую возглавит министр армии США Дэн Дрисколл.

Также "мирный план" вчера, 19 ноября, в Турции хотел обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Но, по информации Axios, переговоры не состоялись, поскольку глава украинского государства приехал в Турции с планом, который был разработан совместно с европейскими союзниками.

Зеленский на фоне слухов о плане США подчеркнул, что Украина готова работать в любых содержательных форматах, чтобы прекратить войну с Россией.