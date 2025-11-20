RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский уже встретился с посланниками Трампа из Пентагона, - источник

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американской делегацией. Предстоит еще одна встреча в более широком формате.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По словам собеседника издания, Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. 

Сейчас начинается встреча в новом формате - в ней, в частности, будет принимать участие секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. 

Слухи о "мирном плане" США

Напомним, вчера ряд западных СМИ со ссылкой на собственные источники написали о том, что чиновники США и России разработали "план завершения войны" в Украине.

По неофициальной информации, в его создании участвовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Такой план якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Украины требуют, чтобы она отказалась от Донбасса, половины численности своей армии и не только.

Reuters писало, что американский "мирный план" в Киеве должна представить делегация США, которую возглавит министр армии США Дэн Дрисколл.

Также "мирный план" вчера, 19 ноября, в Турции хотел обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Но, по информации Axios, переговоры не состоялись, поскольку глава украинского государства приехал в Турции с планом, который был разработан совместно с европейскими союзниками.

Зеленский на фоне слухов о плане США подчеркнул, что Украина готова работать в любых содержательных форматах, чтобы прекратить войну с Россией.

Владимир ЗеленскийПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине