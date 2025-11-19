Зеленский высказался на фоне слухов о "мирном плане" для Украины от США
Украина готова работать ради установления мира в содержательных форматах. Только у президента США Дональда Трампа есть достаточно силы для завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава украинского государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сегодняшний визит. Украина ценит вовлеченность Турции в дипломатическую работу и всю ее активность. В ходе переговоров лидеры детально обсудили реальные пути к надежному и достойному миру.
"Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы завершить эту войну. И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась", - отметил он.
По словам Зеленского, Эрдоган предложил форматы разговора, которые он поддержал. И Украина ценит, что Турция готова предоставить для этого площадку.
"Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира - чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и обеспечит безопасность людям", - добавил президент.
"Мирный план" США
Напомним, сегодня, 19 ноября, СМИ написали о том, что действующие и бывшие американские и российские чиновники подготовили "мирный план", чтобы завершить войну РФ против Украины.
Как выяснилось, такой план предусматривает невыполнимые для Украины условия. В частности, речь о передаче России контроля над Донбассом и значительного сокращения численности украинских солдат.
Axios со ссылкой на источники писало о том, что посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который разрабатывал план, "был доволен результатом".
Ожидается, что завтра, 20 ноября, такую инициативу в Киеве может представить делегация США, которую возглавит министр американской армии Дэн Дрисколл.