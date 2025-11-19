ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский высказался на фоне слухов о "мирном плане" для Украины от США

Турция, Среда 19 ноября 2025 21:30
UA EN RU
Зеленский высказался на фоне слухов о "мирном плане" для Украины от США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готова работать ради установления мира в содержательных форматах. Только у президента США Дональда Трампа есть достаточно силы для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сегодняшний визит. Украина ценит вовлеченность Турции в дипломатическую работу и всю ее активность. В ходе переговоров лидеры детально обсудили реальные пути к надежному и достойному миру.

"Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы завершить эту войну. И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась", - отметил он.

По словам Зеленского, Эрдоган предложил форматы разговора, которые он поддержал. И Украина ценит, что Турция готова предоставить для этого площадку.

"Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира - чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и обеспечит безопасность людям", - добавил президент.

"Мирный план" США

Напомним, сегодня, 19 ноября, СМИ написали о том, что действующие и бывшие американские и российские чиновники подготовили "мирный план", чтобы завершить войну РФ против Украины.

Как выяснилось, такой план предусматривает невыполнимые для Украины условия. В частности, речь о передаче России контроля над Донбассом и значительного сокращения численности украинских солдат.

Axios со ссылкой на источники писало о том, что посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который разрабатывал план, "был доволен результатом".

Ожидается, что завтра, 20 ноября, такую инициативу в Киеве может представить делегация США, которую возглавит министр американской армии Дэн Дрисколл.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Турция Дональд Трамп Мирные переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте